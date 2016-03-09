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Петербуржцам рассказали, чем можно заразиться при купании в запрещенных водоемах
Сегодня, 11:01
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцам рассказали, чем можно заразиться при купании в запрещенных водоемах

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Роспотребнадзор не признал ни один пляж Петербурга пригодным для купания.

В Петербурге после исследования проб воды не нашли ни одного водоема, пригодного для купания. Врач-эпидемиолог Василий Андреев в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал, чем может быть опасно купание в запрещенных водоёмах.

Это спектр кишечных инфекций, которые могут быть вызваны вирусными инфекциями, например, такими как ротавирусы и норовирусы. Бактериальные –дизентерия, кишечная палочка.

Также возможен риск глистных инвазий, это гельминтозы. Могут быть и аллергические реакции.

Фото: Piter.tv

Теги: купание, озеро, река
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Здоровье,

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