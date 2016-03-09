Петербуржцам рассказали, чем можно заразиться при купании в запрещенных водоемах

Роспотребнадзор не признал ни один пляж Петербурга пригодным для купания.

В Петербурге после исследования проб воды не нашли ни одного водоема, пригодного для купания. Врач-эпидемиолог Василий Андреев в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал, чем может быть опасно купание в запрещенных водоёмах.

Это спектр кишечных инфекций, которые могут быть вызваны вирусными инфекциями, например, такими как ротавирусы и норовирусы. Бактериальные –дизентерия, кишечная палочка.

Также возможен риск глистных инвазий, это гельминтозы. Могут быть и аллергические реакции.

Фото: Piter.tv