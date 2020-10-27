Роспотребнадзор не признал ни один пляж Петербурга пригодным для купания

Управление Роспотребнадзора по Петербургу провело исследования воды и песка всех городских пляжей. В результате выяснилось, что ни один объект, используемый для отдыха у воды летом, не подходит для купания и не соответствует требованиям санитарного законодательства. Об этом сообщила начальник регионального ведомства Ольга Смелова.
Всего на территории города расположены полностью благоустроенных 24 зоны отдыха, основная часть из которых находится в Курортном районе. С начала мая специалисты проводят мая мониторинг состояния воды и качества почвы на пляжах Северной столицы. Как подчеркнули в Росприроднадзоре, к состоянию песка у ведомства претензий нет, а вот вода к купанию непригодна.
Заглатывание воды в этих водоемах или использование ее для питья создает угрозу возникновения острых кишечных инфекций и различных паразитарных болезней.
Ольга Смелова, начальник управления Роспотребнадзора по Петербургу
Ранее мы сообщили о том, что в Курортном районе Петербурга к летнему сезону подготовили 14 пляжей.
Фото: Piter.TV
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