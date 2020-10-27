Роспотребнадзор не признал ни один пляж Петербурга пригодным для купания

Всего на территории города расположены 24 полностью благоустроенных зоны отдыха, основная часть из которых находится в Курортном районе.

Управление Роспотребнадзора по Петербургу провело исследования воды и песка всех городских пляжей. В результате выяснилось, что ни один объект, используемый для отдыха у воды летом, не подходит для купания и не соответствует требованиям санитарного законодательства. Об этом сообщила начальник регионального ведомства Ольга Смелова.

Всего на территории города расположены полностью благоустроенных 24 зоны отдыха, основная часть из которых находится в Курортном районе. С начала мая специалисты проводят мая мониторинг состояния воды и качества почвы на пляжах Северной столицы. Как подчеркнули в Росприроднадзоре, к состоянию песка у ведомства претензий нет, а вот вода к купанию непригодна.

Заглатывание воды в этих водоемах или использование ее для питья создает угрозу возникновения острых кишечных инфекций и различных паразитарных болезней. Ольга Смелова, начальник управления Роспотребнадзора по Петербургу

Ранее мы сообщили о том, что в Курортном районе Петербурга к летнему сезону подготовили 14 пляжей.

Фото: Piter.TV