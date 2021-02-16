В Курортном районе Петербурга к летнему сезону подготовили 14 пляжей

До конца 2025-го года благоустройство затронет все районные места отдыха у водоёмов.

К наступающему лету для отдыхающих в Курортном районе Северной столицы подготовлено 14 пляжей. Об этом заявил глава районной администрации Александр Забайкин в ходе прямого эфира Центра управления регионом (ЦУР).

Руководитель отметил, что на всех пляжах успешно прошли проверки комиссии, состоящей из представителей местной администрации, сотрудников МЧС, ОМВД, Роспотребнадзора и СПб ГБУпБ "Курортный берег". Кроме того, для безопасности горожан и гостей города внедрили несколько нововведений. Места для купания детей глубиной до 0,4 метра огорожены при помощи буёв. На пляжах, где присутствует травяной покров, провели акарицидную обработку против клещей. Кроме того, была сделана уникальная для страны карта глубин, которая показывает глубину акватории Финского залива и озера Разлив на расстоянии до 25 м от берега.

Также Забайкин рассказал о планах по благоустройству. В этом году оно пройдёт на Сестрорецком пляже: там обустроят пешеходные дорожки, установят раздевалки, детские городки и качели. В следующем году пройдёт благоустройство пляжа в Дюнах, а до конца 2025-го года оно затронет оставшиеся места отдыха у водоёмов в районе.

Свои замечания и предложения по концепции благоустройства пляжа в Дюнах можно прислать до 16:00 2 июня на почту: ob.kurort@tukur.gov.spb.ru.

Ранее мы сообщили о том, что в Сосновом Бору к пляжу запустят автобусный маршрут.

Фото: Piter.TV