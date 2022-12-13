В Сосновом Бору к пляжу запустят автобусный маршрут

На маршруте будут работать автобусы малой вместимости.

В Сосновом Бору запустят автобусный маршрут к городскому пляжу. Об этом пишет издание "Маяк. Сосновый Бор".

На маршруте будут работать автобусы малой вместимости. Пробный транспорт ориентировочно запустят с июля - он будет ездить на пляж и обратно.

Сначала автобусы поедут в тестовом режиме на два месяца, после оценки пассажиропотока и удобства расписания маршрут станет постоянным.

Ранее на КАД между развязками с Рябовским и Колтушским шоссе перекроют две полосы. Специалисты перекроют третью и четвертью полосы, на первой и второй полосах установят максимальную скорость 50 км/ч.

Фото: piter.tv

