На КАД между развязками с Рябовским и Колтушским шоссе перекроют две полосы

Специалисты перекроют третью и четвертью полосы, на первой и второй полосах установят максимальную скорость 50 км/ч.

Две полосы движения перекроют на участке внешнего кольца КАД между развязками с Колтушским и Рябовским шоссе. Ограничение будет действовать с 17 по 24 мая, пишут в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Специалисты перекроют третью и четвертью полосы, на первой и второй полосах установят максимальную скорость 50 км/ч. Рабочие будут устранять колейность дороги. Работы будут проходить на участке с 41-го по 40-й километр внешнего кольца КАД в круглосуточном режиме.

Ранее в Петербурге на 20% снизилась общая смертность. Общий показатель смертности снизился и в сравнении с допандемийным 2019 годом — на 7,7%.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"



