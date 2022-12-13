В Петербурге на 20% снизилась общая смертность

Общий показатель смертности снизился и в сравнении с допандемийным 2019 годом — на 7,7%.

В этом году общая смертность снизилась на 20,5% по сравнению с 2022 годом. Об этом 16 мая рассказали в пресс-службе Смольного.

Это связано с "уменьшением количества летальных исходов от сердечно-сосудистых заболеваний, внешних причин и болезней органов пищеварения", сообщил глава комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец.

Общий показатель смертности снизился и в сравнении с допандемийным 2019 годом — на 7,7%. В 2023-м году ожидаемая продолжительность жизни составляет 76,5 лет. В прошлом году она оказалась выше общероссийской — 75,8 года против 72,7 года.

Ранее движение по проспекту Пархоменко приостановили до 17 июня. По проспекту Пархоменко в направлении от улицы Орбели к проспекту Энгельса 16 мая закроют движение.

Фото: Piter.tv

