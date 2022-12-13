Движение по проспекту Пархоменко приостановили до 17 июня

По проспекту Пархоменко в направлении от улицы Орбели к проспекту Энгельса 16 мая закроют движение.

В Выборгском районе Петербурга перекроют движение на дорогах. Об этом рассказали в пресс-службе ГАТИ.

По проспекту Пархоменко в направлении от улицы Орбели к проспекту Энгельса 16 мая закроют движение. Дорогу перекроют до 24 мая из-за ремонта покрытия.

На месяц – с 17 мая по 17 июня – ограничат проезд по Заречной улице в поселке Парголово. Речь идет об участке между улицами Михаила Дудина и Михаила Гаврилова. Здесь выполнят работы по строительству инженерных сетей.

Ранее на федеральной трассе А-121 "Сортавала" полностью перекроют движение 17 мая. Взрывные работы будут проводиться 17 мая в период с 13:00 до 14:00. Продолжительность перерыва движения не будет превышать 15 минут.

Фото: Piter.tv

