На федеральной трассе А-121 "Сортавала" полностью перекроют движение 17 мая

Взрывные работы будут проводиться 17 мая в период с 13:00 до 14:00. Продолжительность перерыва движения не будет превышать 15 минут.

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" сообщает, что на 142 и 143 километрах федеральной трассы А-121 "Сортавала" (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 "Кола") в Ленобласти будет полностью перекрыто движение автомобилей.

В Приозерском районе в карьере "Ровное", в 3-х километрах к северу от железнодорожной станции Кузнечное и в 20 километрах км к северо-западу от города Приозерска, вблизи трассы А-121 "Сортавала" будут производиться взрывные работы.

Работы будут проводиться 17 мая в период с 13:00 до 14:00. Продолжительность перерыва движения не будет превышать 15 минут.

Полное перекрытие движения необходимо для обеспечения безопасности участников дорожного движения. Участок дороги попадает в опасную зону по разлету осколков.

С 16 мая движение по КАД перед вантовым мостом частично будет перекрыто.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"