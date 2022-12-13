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С 16 мая движение по КАД перед вантовым мостом частично будет перекрыто
Сегодня, 17:29
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С 16 мая движение по КАД перед вантовым мостом частично будет перекрыто

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Ограничения будут действовать до 26 мая.

На КАД с 16 мая введут ограничения между вантовым мостом и  путепроводом в районе Ленинградской улицы. Об этом сообщили в  пресс-службе ФКУ "Упрдор Северо-Запад".

Дорожники будут проводить работы на участке с 48-го по 56 километр КАД. В связи с этим они перекроют две из четырех полос.  На других двух полосах скорость снизят до 50 километров в час. 

Ограничения будут действовать до 26 мая. Специалисты будут работать круглосуточно. 

Водителей попросили учитывать данную информацию при планировании маршрута.

Ранее на Piter.tv: на Приморском проспекте ночью приземлились неизвестные парашютисты.

Фото: Piter.tv

Теги: вантовый мост, кад, ленобласть, ремонт дороги
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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