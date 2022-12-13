С 16 мая движение по КАД перед вантовым мостом частично будет перекрыто

Ограничения будут действовать до 26 мая.

На КАД с 16 мая введут ограничения между вантовым мостом и путепроводом в районе Ленинградской улицы. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ "Упрдор Северо-Запад".

Дорожники будут проводить работы на участке с 48-го по 56 километр КАД. В связи с этим они перекроют две из четырех полос. На других двух полосах скорость снизят до 50 километров в час.

Ограничения будут действовать до 26 мая. Специалисты будут работать круглосуточно.

Водителей попросили учитывать данную информацию при планировании маршрута.

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Фото: Piter.tv