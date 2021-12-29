В Петербург от СOVID-19 привились более 2,2 тыс. подростков

Полностью привито в Северной столице 2,9 млн человек.

К концу недели в Петербурге прошли вакцинацию от коронавируса 2 114 детей. Только за минувшие сутки в Северной столице привились 187 подростков. Об этом сообщили в оперативном штабе сегодня, 13 февраля.

Первый компонент препарата от COVID-19 получили почти 1,5 тыс. петербуржцев. Еще 5,4 тыс. горожан получили вторую дозу вакцины. Полностью привито в Северной столице 2,9 млн человек.

В городе работают 190 медпунктов, где можно сделать прививку. Из них в 92 вакцинируют подростков. Записаться на вакцинацию можно по номеру 122, на сайте "Здоровье петербуржца" или через портал "Госуслуги".

Ранее на Piter.tv: в период "дистанционной недели" в школах Петербурга сократилось число заражений COVID-19 среди учеников.

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