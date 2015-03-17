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Ещё 114 случаев заболевания COVID-19 выявили за сутки в Ленобласти
Сегодня, 11:45
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Ещё 114 случаев заболевания COVID-19 выявили за сутки в Ленобласти

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Всего с начала пандемии в Ленобласти выявлено 47 226 случаев заражения коронавирусом.

За последние сутки на территории Ленинградской области зафиксировали 115 новых случаев заболевания коронавирусом. Такую информацию предоставил 20 июня Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). 

По выздоровлению выписаны 87 человек, за сутки погибло 8 человек. Всего с начала пандемии в Ленобласти выявлено 47 226 случаев заболеваемости коронавирусом COVID-19 (активных – 1483 пациента), 44 089 человека выздоровело, 1 654 – умерли. 

В России за минувшие сутки выявили почти 18 тысяч новых случаев заражения коронавирусом – подтверждены 17 611 случаев коронавируса в 85 субъектах страны. 

Фото: Piter.tv

Теги: заболеваемость, коронавирус, ленобласть
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Лента новостей,

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