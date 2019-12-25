Количество суточно выявленных случаев COVID-19 в Петербурге перевалило за тысячу

Северная столица стала второй в антирейтинге заболеваемости за сутки.

За последние сутки в России подтвердили 17 611 случаев коронавируса в 85 субъектах страны. Об этом сообщили 20 июня в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) в стране и Telegram-канале "Стопкоронавирус.РФ".

В Петербурге выявили 1 019 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 115. "Лидирует" в списке регионов по заболеваемости за сутки Москва – еще 8305 человек. За последние сутки в стране подтверждена смерть 450 пациентов, в том числе 73 человека – в Петербурге.

За последние сутки выписано 8 629 пациента, в том числе 439 человек в Петербурге и 87 – в 47 регионе.

Всего в стране зарегистрировано 5 316 826 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ, выздоровели 4 869 972 человека, а скончались более 129 тысяч человек. Активных случаев – 317 493.

Фото: Piter.tv