За сутки в Ленобласти выявили ещё 114 случаев заболевания COVID-19

Всего с начала пандемии в Ленобласти выявлено 47 111 случаев заражения коронавирусом.

За последние сутки на территории Ленинградской области зафиксировали 114 новых случаев заболевания коронавирусом. Такую информацию предоставил 19 июня Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

По выздоровлению выписаны 94 человека, за сутки погибло 9 человек. Всего с начала пандемии в Ленобласти выявлено 47 111 случаев заболеваемости коронавирусом COVID-19 (активных – 1463 пациента), 44 002 человека выздоровело, 1 646 – умерли.

В России за минувшие сутки выявили почти 18 тысяч новых случаев заражения коронавирусом – подтверждены 17 906 случаев коронавируса в 85 субъектах в стране.

Фото: Piter.tv