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За сутки в Ленобласти выявили ещё 114 случаев заболевания COVID-19
Сегодня, 13:21
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За сутки в Ленобласти выявили ещё 114 случаев заболевания COVID-19

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Всего с начала пандемии в Ленобласти выявлено 47 111 случаев заражения коронавирусом.

За последние сутки на территории Ленинградской области зафиксировали 114 новых случаев заболевания коронавирусом. Такую информацию предоставил 19 июня Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). 

По выздоровлению выписаны 94 человека, за сутки погибло 9 человек. Всего с начала пандемии в Ленобласти выявлено 47 111 случаев заболеваемости коронавирусом COVID-19 (активных – 1463 пациента), 44 002 человека выздоровело, 1 646 – умерли. 

В России за минувшие сутки выявили почти 18 тысяч новых случаев заражения коронавирусом – подтверждены 17 906 случаев коронавируса в 85 субъектах в стране. 

Фото: Piter.tv

Теги: заболеваемость, коронавирус, ленобласть
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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