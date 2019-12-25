Почти 1 тыс. человек госпитализированы с COVID-19 в Петербурге за сутки

Северная столица стала третьей в антирейтинге заболеваемости за сутки.

За последние сутки в России подтвердили 17 906 случаев коронавируса в 85 субъектах в стране. Об этом сообщили 19 июня в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) в стране и Telegram-канале "Стопкоронавирус.РФ".

В Петербурге выявили 996 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 114. "Лидирует" в списке регионов по заболеваемости за сутки Москва – еще 9120 человек. За последние сутки в стране подтверждена смерть 466 пациентов, в том числе 66 человек – в Петербурге.

За последние сутки выписано 10 684 пациента, в том числе 1379 человек в Петербурге и 94 – в 47 регионе.

Всего в стране зарегистрировано 5 299 215 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ, выздоровели 4 861 343 человека, а скончались более 128 тысяч человек. Активных случаев – 308 961.

Фото: Piter.tv