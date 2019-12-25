За прошедшие сутки в Ленобласти выявили 78 случаев COVID-19

Роспотребнадзор опубликовал обновленную статистику по коронавирусу в Ленобласти.

Среднее количество выявленных случаев коронавирусной инфекции в Ленобласти продолжает оставаться примерно на одном уровне. По данным Роспотребнадзора на 11 мая, за истекшие сутки зарегистрировано 78 заболевших, 8 умерших и 71 выздоровевший.

Список населенных пунктов области с наибольшим количеством случаев COVID-19 также не претерпел особых изменений: восемь случаев отмечено в Гатчине, семь - в Выборге, шесть - в Мурино, пять - в Лодейном Поле, четыре - во Всеволожске. Всего в Ленобласти за весь период пандемии теперь насчитывается 43478 зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом.

В Петербурге на коронавирус 10 мая протестировали почти 11 тысяч человек.

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