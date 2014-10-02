За последние сутки на коронавирус в Петербурге протестировали почти 11 тыс. человек

По всем вопросам, связанным с коронавирусом, можно обратиться по номеру "122".

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 10772 человека. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.

Операторы обработали 8642 вызова, поступивших по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

По словам специалистов, Петербург находится на "высоком плато" по коронавирусу. Возможность роста заболеваемости сохраняется. Более 2 недель каждые сутки в городе регистрируют более 700 новых заболевших.

Фото: Piter.TV