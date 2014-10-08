Школьники из Московского района развесили новые кормушки для птиц

Специалисты объяснили ребятам, где лучше размещать кормушки и какой корм использовать.

Весна пришла в Петербург, но птицы продолжают нуждаться в поддержке горожан.

Участники Всероссийского проекта "Орлята России" из 508-й школы Московского района вместе с сотрудниками садово-паркового предприятия "Южное" установили новые кормушки. Специалисты объяснили ребятам, где лучше размещать кормушки и какой корм использовать.

Мелкие птицы, такие как воробьи и синицы, зимой сталкиваются с трудностями в поиске еды. Жители города могут помочь пернатым, организовав кормушки. Для кормления птиц подойдут семена подсолнечника, тыквы или орехи. Хлеб давать не стоит, поскольку он может негативно повлиять на пищеварение.

Более крупные виды птиц, например, голуби, вороны и утки, благодаря своим жировым запасам медленнее тратят энергию и способны адаптироваться к разным условиям окружающей среды, поэтому дополнительные источники корма им не требуются.

Ранее мы сообщили о том, что в Полюстровском парке появились кормушки для птиц, сделанные школьниками.

Фото: Правительство Петербурга