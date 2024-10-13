В Петербурге за два месяца выявили пять случаев кори

В 2024 году за январь-февраль заболели корью 243 человека.

С начала 2025 года в Петербурге зафиксировали пять случаев кори. В 2024 году за январь-февраль заболели корью 243 человека, заявила начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по городу Ирина Катаева, передает "Интерфакс".

По словам заведующей инфекционным отделением больницы имени Н. Ф. Филатова Елены Дондурей, все случаи в этом году завозные. При этом выросла заболеваемость ветряной оспой.

Ранее мы рассказывали о том, что в период с 17 по 23 февраля в Петербурге на 8,3% увеличилась заболеваемость гриппом и ОРВИ. Всего заболели за неделю 43,7 тыс. человек.

Фото: Piter.TV