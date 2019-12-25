С 17 по 23 февраля в Петербурге заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 8%

За неделю в городе заболели 43,7 тыс. человек.

На восьмой неделе 2025 года в Петербурге на 8,3% увеличилась заболеваемость гриппом и ОРВИ. Несмотря на рост, эпидемиологический порог не превышен, сообщили в Роспотребнадзоре по региону.

В период с 17 по 23 февраля в городе заболели 43,7 тыс. человек. У обследованных пациентов вирусы гриппа были обнаружены в 55,7% случаев. Остальные случаи приходятся на другие инфекции: РС-вирусы, риновирусы, сезонные коронавирусы, метапневмовирус и SARS-CoV-2.

Гриппом заразились 1,5 тыс. петербуржцев, а ковидом – 651 человек. Среди наиболее подверженных групп населения выделяются дети в возрасте от 3 до 6 лет и от 7 до 14 лет.

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