Школу на Невском проспекте перевели на дистанционное обучение из-за кори

Управление начало санитарно-эпидемиологическое расследование.

Учеников ГБОУ школы №222 "ПЕТРИШУЛЕ", находящейся на Невском проспекте, 22-24, перевели на дистанционный формат обучения в связи с регистрацией случаев кори. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Петербургу 26 февраля.

Управление начало санитарно-эпидемиологическое расследование.

Проводится полный комплекс противоэпидемических мероприятий на предупреждение распространения заболевания корью. Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу

Помимо этого, отмечается, что заболевшие ученики не привиты от кори.

По случаю в Управлении напомнили о важности вакцинации против кори. Иммунизация детей проводится в возрасте от года до 6 лет в плановом порядке. Если ребенок не привит, шанс заразиться при контакте с заболевшим приближается к 100%.

Ранее мы рассказывали о том, что за неделю заболеваемость гриппом и ОРВИ в Петербурге понизилась на 23,5%.

Фото: сайт ГБОУ школа №222 "ПЕТРИШУЛЕ"