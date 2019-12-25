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Контрольно-счетная палата Петербурга проверят, как "Пассажиравтотранс" использовал деньги
Сегодня, 10:59
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Контрольно-счетная палата Петербурга проверят, как "Пассажиравтотранс" использовал деньги

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Проверку КСП проходят все государственные органы.

Контрольно-счетная палата Петербурга начала проверять финансово-хозяйственную деятельность ГУП "Пассажиравтотранс" и его учредителя — комитета по транспорту. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Проверка будет проходить под руководством аудитора Егора Бушева. Специалисты оценят, насколько законно, эффективно и целесообразно предприятие расходовало бюджетные средства. В 2019 году "Пассажиравтотранс" получил 8,7 млрд рублей, в 2020 — 9,2 млрд рублей. Ежегодно 753 млн рублей выделяется на закупку новых автобусов. 

В состав предприятия входят 6 автобусных парков, автобусный вокзал, учебный комбинат, медико-санитарная часть № 70. В нем работают более 10 тыс. сотрудников. 

Проверка продлится до 30 сентября 2021. 

С 15 июля 2022 года в Петербурге будут работать 459 автобусных маршрутов. Из них 110 будет обслуживать ГУП "Пассажиравтотранс".

Фото: официальный сайт "Пассажиравтотранса"

Теги: контрольно-счетная палата, пассажиратотранс
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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