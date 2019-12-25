Контрольно-счетная палата начала проверять, как МФЦ использует бюджетные средства

Проверка завершится 6 декабря.

Контрольно-счетная палата Петербурга начала проверять финансово-хозяйственную деятельность ГКУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг". Об этом 6-го октября сообщила пресс-служба ведомства.

КСП проверит, как учреждение использовало бюджетные средства в период с 2019 по 2021 год. Проверка проходит под руководством аудитора Егора Бушева. МФЦ подведомственен комитету по информатизации и связи Петербурга.

В 2019-м году учреждение получило из городского бюджета 3,17 млрд рублей, в 2020 — 3,3 млрд рублей. В 2021 финансирование планируется на уровне 3,8 млрд рублей. Главный офис расположен на улице Красного Текстильщика, а структурные подразделения есть в каждом районе.

Проверка КСП завершится 6 декабря.

Ранее КСП начала проверять комитет имущественных отношений.

Фото: Piter.TV