  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На пересечении улиц Репищевой и Вербной контролер-ревизор спас пострадавшего в ДТП
Сегодня, 18:08
179
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На пересечении улиц Репищевой и Вербной контролер-ревизор спас пострадавшего в ДТП

0 0

В результате столкновения двигатель одной из машин вспыхнул.

Вчера, 4 сентября, в Петербурге на пересечении улиц Репищевой и Вербной произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Пострадавшему помог сотрудник СПб ГКУ "Организатор перевозок" Александр Меркурьев, пишет "Фонтанка"

В результате столкновения двигатель одной из машин вспыхнул, тогда Меркурьев начал привлекать находящихся рядом горожан, вызвал спасателей. В авто находился пожилой мужчина, который травмировал ноги и не мог самостоятельно выбраться. Контролер-ревизор оказал первую помощь и передал его медикам.

Ранее на Piter.TV: петербуржцы оказались самыми щедрыми благотворителями.

Фото: Piter.TV

Теги: спб гку организатор перевозок, столкновение легковушек
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии