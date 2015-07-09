На пересечении улиц Репищевой и Вербной контролер-ревизор спас пострадавшего в ДТП

В результате столкновения двигатель одной из машин вспыхнул.

Вчера, 4 сентября, в Петербурге на пересечении улиц Репищевой и Вербной произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Пострадавшему помог сотрудник СПб ГКУ "Организатор перевозок" Александр Меркурьев, пишет "Фонтанка".

В результате столкновения двигатель одной из машин вспыхнул, тогда Меркурьев начал привлекать находящихся рядом горожан, вызвал спасателей. В авто находился пожилой мужчина, который травмировал ноги и не мог самостоятельно выбраться. Контролер-ревизор оказал первую помощь и передал его медикам.

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Фото: Piter.TV