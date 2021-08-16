Петербуржцы оказались самыми щедрыми благотворителями

В Петербурге отмечается увеличение доли пожертвований в сфере благотворительности. Во втором квартале 2023 года этот показатель вырос на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Жители Санкт-Петербурга проявили себя как самые щедрые филантропы. Средний размер пожертвований в городе во втором квартале увеличился на 6% по сравнению с прошлогодним аналогом. В результате, общая сумма платежей выросла на 42%, а количество пожертвований увеличилось на 33%. Об этом пишет РБК.

На втором месте в данном рейтинге расположились Москва и Подмосковье. Здесь наблюдается прирост платежей на 16% и увеличение суммы пожертвований на 10%. Замыкает этот рейтинг Краснодарский край, где общий объем благотворительных взносов вырос на 27%, а количество пожертвований увеличилось на 33%.

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