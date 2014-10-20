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В Петербурге меняют систему контроля за зимней уборкой улиц
Сегодня, 15:21
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В Петербурге меняют систему контроля за зимней уборкой улиц

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В информационную систему внедрили механизм дополнительной проверки уборки техникой улично-дорожной сети в четырех центральных районах.

Заместитель начальника Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга Екатерина Кузьменко заслушала доклады ответственных за уборку улично-дорожной сети. Дорожники заверили, что этой зимой трудностей с очисткой снега с тротуаров, дорог, мостов, набережных и переходов быть не должно. Контролировать процесс будут инспекторы с помощью нового цифрового инструмента. 

В информационную систему внедрили механизм дополнительной проверки уборки техникой дорог в четырех центральных районах. Система автоматически "фотографирует" картинку с камер "Безопасного города" до проезда уборочной техники и после. Таким образом, специалисты ГАТИ Северной столицы сразу увидят, где убрано, а где нет. 

Это позволяет в ускоренные сроки проверить уборку улично-дорожной сети сразу в четырех районах города и направить информацию о замечаниях ответственным исполнителям. 

Пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Ранее мы рассказывали о том, что за уборку снега петербургские студенты смогут получать по 1 тыс. рублей. 

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: гати петербурга, уборка улиц
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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