В Петербурге меняют систему контроля за зимней уборкой улиц

В информационную систему внедрили механизм дополнительной проверки уборки техникой улично-дорожной сети в четырех центральных районах.

Заместитель начальника Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга Екатерина Кузьменко заслушала доклады ответственных за уборку улично-дорожной сети. Дорожники заверили, что этой зимой трудностей с очисткой снега с тротуаров, дорог, мостов, набережных и переходов быть не должно. Контролировать процесс будут инспекторы с помощью нового цифрового инструмента.

В информационную систему внедрили механизм дополнительной проверки уборки техникой дорог в четырех центральных районах. Система автоматически "фотографирует" картинку с камер "Безопасного города" до проезда уборочной техники и после. Таким образом, специалисты ГАТИ Северной столицы сразу увидят, где убрано, а где нет.

Это позволяет в ускоренные сроки проверить уборку улично-дорожной сети сразу в четырех районах города и направить информацию о замечаниях ответственным исполнителям. Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что за уборку снега петербургские студенты смогут получать по 1 тыс. рублей.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга