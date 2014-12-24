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Контроль за работой гидов и экскурсоводов намерены ужесточить в Петербурге
Сегодня, 12:55
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Контроль за работой гидов и экскурсоводов намерены ужесточить в Петербурге

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Поправки помогут повысить качество обслуживания туристов.

В первом чтении одобрен законопроект, который конкретизирует полномочия правительства Петербурга в вопросах контроля за деятельностью экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Законодательного собрания Петербурга.

Законопроект предусматривает, что поправки помогут повысить качество обслуживания туристов, обеспечат защиту их прав и интересов, а также способствуют укреплению туристического имиджа города.

Ранее мы сообщили о том, что сад Мариинского дворца побил рекорд посещаемости с начала лета.

Фото: Piter.TV

Теги: закс петербурга, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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