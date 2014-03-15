Сад Мариинского дворца побил рекорд посещаемости с начала лета

С 1 ноября сад закрывается до следующего сезона.

Сад Мариинского дворца, который открыт для посещения с 1 июня по 29 сентября, в этом году принял 62 тысячи гостей, что на 27 тысяч больше, чем в прошлом году. Эта информация была опубликована председателем Законодательного Собрания Петербурга Александром Бельским в своем Telegram-канале.

Спасибо всем, кто приходил в гости. Наши хранители старались максимально разнообразить выходные: проводили экскурсии, игры и литературные чтения, устраивали выставки, лекции, мастер-классы, джазовые вечера. Александр Бельский, председатель Законодательного Собрания Петербурга

С 1 ноября сад закрывается до следующего сезона. Он был открыт для бесплатного посещения по субботам и воскресеньям с 11 утра до 7 вечера. Каждую третью субботу месяца проводились экскурсии.

Ранее мы сообщили о том, что поправки ЗакСа к федеральному закону о КРТ отправлены в Госдуму.

Фото: Telegram / Спикер Бельский