С начала марта в Петербурге контроль прошли 19 тысяч тонн фруктов

Цитрусовые импортировались из Марокко, Египта, Пакистана и ЮАР.

С начала марта в Большом морском порту Петербурга государственные инспекторы Россельхознадзора проконтролировали ввоз 19 тысяч тонн свежих мандаринов, апельсинов и лимонов. Об этом сообщила прес-служба Россельхознадзора.

Цитрусовые импортировались из Марокко, Египта, Пакистана и ЮАР. Все партии фруктов, успешно прошедшие карантинный фитосанитарный контроль, проследовали в адреса получателей.

Также из Петербурга в марте экспортировали 114,2 тонны хлопьев.

Фото: Piter.tv