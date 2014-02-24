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С начала марта в Петербурге контроль прошли 19 тысяч тонн фруктов
Сегодня, 11:47
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

С начала марта в Петербурге контроль прошли 19 тысяч тонн фруктов

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Цитрусовые импортировались из Марокко, Египта, Пакистана и ЮАР.

С начала марта в Большом морском порту Петербурга государственные инспекторы Россельхознадзора проконтролировали ввоз 19 тысяч тонн свежих мандаринов, апельсинов и лимонов. Об этом сообщила прес-служба Россельхознадзора.

Цитрусовые импортировались из Марокко, Египта, Пакистана и ЮАР. Все партии фруктов, успешно прошедшие карантинный фитосанитарный контроль, проследовали в адреса получателей.

Также из Петербурга в марте экспортировали 114,2 тонны хлопьев.

Фото: Piter.tv

Теги: россельхознадзор, фрукты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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