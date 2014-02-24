С начала марта в Петербурге контроль прошли 19 тысяч тонн фруктов

С начала марта в Большом морском порту Петербурга государственные инспекторы Россельхознадзора проконтролировали ввоз 19 тысяч тонн свежих мандаринов, апельсинов и лимонов. Об этом сообщила прес-служба Россельхознадзора.
Цитрусовые импортировались из Марокко, Египта, Пакистана и ЮАР. Все партии фруктов, успешно прошедшие карантинный фитосанитарный контроль, проследовали в адреса получателей.
Также из Петербурга в марте экспортировали 114,2 тонны хлопьев.
Фото: Piter.tv
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