Из Петербурга в марте экспортировали 114,2 тонны хлопьев

После оформления документов зерновую продукцию отправили в адреса грузополучателей.

В марте в Петербурге сотрудниками Россельхознадзора были оформлены фитосанитарные сертификаты на экспорт 114,2 тонн овсяных, гречневых, рисовых, ячменных и пшеничных хлопьев в Республики Киргизия, Беларусь, Казахстан, Абхазию, Армению, Молдову, Южную Осетию, а также Туркменистан, Грузию и Германию. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Партии продуктов, произведённые петербургскими предприятиями, соответствовали всем карантинным фитосанитарным требованиям стран-импортёров.

После оформления документов зерновую продукцию отправили в адреса грузополучателей.

Ранее Россельхознадзор приостановил ввоз 17,8 тонн антибиотиков для ветеринарного применения.

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