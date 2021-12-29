Россельхознадзор приостановил ввоз 17,8 тонн антибиотиков для ветеринарного применения

Отмечается, что на упаковках с препаратом отсутствовал штрихкод.

В пятницу, 18 февраля, в Большом порту Петербурга государственный инспектор Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора выявил нарушения при ввозе 17,8 тонн антибиотика широкого спектра действия для ветеринарного применения "Хлортетрациклин 20% порошок". Об этом сообщлии в пресс-службе управления.

Препарат произвели в Китае и везли в адрес московской оптовой компании, занимающейся торговлей фармацевтической продукцией. В ходе проведения физического контроля обнаружили нарушения нарушения статьи 46 Федерального закона "Об обращении лекарственных средств" – на упаковках с препаратом не было штрихкода.

Движение продукции временно приостановили, ожидаются разъяснения от производителя. Возбуждено ело об административном правонарушении.

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