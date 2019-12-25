Более 5,7 тонн овощной продукции изъяли из оборота в Петербурге

В Роспотребнадзоре опубликовали статистику по контролю качества и безопасности плодоовощной продукции за 9 месяцев текущего года.

В пресс-службе петербургского отделения Роспотребнадзора опубликовали статистику по контролю качества и безопасности плодоовощной продукции за 9 месяцев 2024 года. Согласно отчету, более 5,7 тонн продуктов было изъято из оборота в связи с нарушениями условий хранения.

В рамках мониторинга качества овощной продукции также были проведены различные пробы: на санитарно-химические показатели, физико-химические параметры, по микробиологическим критериям и с точки зрения паразитологических показателей. Суммарно было взято почти 4 тыс проб. Несоответствие санитарным нормам было обнаружено в 10 пробах, а проблемы с микробиологическими показателями возникли у 5 образцов. В ведомстве отметили, что при этом ни одна из проверяемых партий продукции не содержала в себе ГМО, токсичных элементов или радиоактивных веществ.

Продукция изымалась по следующим причинам: ненадлежащие условия хранения, продажа испорченных товаров, а также отсутствие маркировки на упаковках. Виновные лица понесли административную ответственность.

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Фото: Piter.TV