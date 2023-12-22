Петербургские предприятия заключили контракты с северными регионами на 11,3 млрд рублей

Основными направлениями сотрудничества стали здравоохранение, дорожно-транспортная инфраструктура, а также благоустройство и коммунальное хозяйство.

Предприятия Петербурга за первый квартал 2024 года заключили 2097 контрактов с регионами Арктической зоны России на общую сумму 11,3 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Это на 28,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основными направлениями сотрудничества стали здравоохранение, дорожно-транспортная инфраструктура, а также благоустройство и коммунальное хозяйство. Оборот медицинских товаров и услуг между регионами в первом квартале составил 4,67 млрд рублей, что на 43% больше, чем в 2023 году.

Главными партнёрами Северной столицы стали Республика Карелия, Архангельская и Мурманская области. Общие суммы соглашений с этими регионами составили 3,3 млрд, 3,2 млрд и 2,0 млрд рублей соответственно.

Ранее мы сообщили о том, что форум "Арктика. Новое поколение" прошёл в Кронштадте.

Фото: ВКонтакте / Комитет Санкт-Петербурга по делам Арктики