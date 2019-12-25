Свыше 84% контрактов с местными поставщиками заключила система госзакупок Петербурга за 9 месяцев

Крупнейшими категориями товаров и услуг, привлечёнными из других регионов, являются медицинская техника и изделия медицинского назначения.

Петербург продолжает демонстрировать стабильную динамику роста числа контрактов, заключенных с предприятиями местного региона в рамках системы государственных закупок. Как сообщил заместитель губернатора города Валерий Москаленко, по состоянию на конец III квартала 2025 года, местные поставщики заключили контракты на общую сумму 250 млрд рублей, что составляет 84,2% от общего объёма закупок.

Эти цифры подчеркивают последовательную политику поддержки региональных предприятий и активное содействие развитию местной экономики. Что касается оставшихся 15,8% контрактов, они распределены среди поставщиков из других субъектов Российской Федерации. Наиболее крупными партнёрами в данном направлении выступают Москва, Московская область и Ленобласть.

Крупнейшими категориями товаров и услуг, привлечёнными из других регионов, являются медицинская техника и изделия медицинского назначения – они составляют 28,5% от суммы закупок у неместных поставщиков, что эквивалентно 13,3 млрд рублей. Следующими идут строительство и дорожно-транспортная инфраструктура – 15,3%, сумма сделок по данному направлению равна 7,2 млрд рублей. Третью позицию занимают компьютеры и компьютерное оборудование – 11,5%, на сумму 5,4 млрд рублей.

Постоянный рост доли локальных поставщиков выступает важной особенностью функционирования системы государственных закупок Петербурга в последние годы.

