Петербургский суд приговорил контрабандиста наркотиков к 11 годам лишения свободы

Мужчина закупал оптовые партии запрещенных веществ через интернет.

Московский районный суд Петербурга вынес приговор жителю Ярославской области, обвиненного в незаконной контрабанде наркотиков. Как рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО, мужчина получил 11 лет лишения свободы.

Еще в июле 2019 года транспортные полицейские Петербурга выявили злоумышленника, занимавшегося заказами наркотиков из страны дальнего зарубежья через интернет. Мужчину задержали во время получения очередной партии запрещенных веществ, конверт с прозрачными полимерными листами бумаги с перфорацией изъяли. Как выяснилось, на 120 марках было нанесено известное как "ЛСД" наркотическое средство d-лизергид. Обыски по месту проживания контрабандиста выявили еще несколько пакетов с гашишем, амфетамином, марихуаной и коноплей общей массой свыше 160 граммов. Оптовые партии наркотиков злоумышленник планировал сбывать неопределенному кругу лиц на территории Петербурга.

Отмечается, что ранее мужчина был судим за грабеж и незаконное потребление наркотиков, в отношении контрабандиста возбудили еще три уголовных дела.

Ранее мы рассказывали, что водитель автобуса до самолета в Пулково похитил женскую сумку.

Фото: pixabay