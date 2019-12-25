Водитель автобуса до самолета в Пулково похитил женскую сумку. Вещи передал дочери

Злоумышленник убедился, что за ним никто не наблюдает.

Водителя автобуса, который перевозил пассажиров к борту воздушного суда, изобличили в похищении сумки. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

В дежурную часть транспортной полиции обратилась женщина, которая следовала из Петербурга в Москву. Она просила оказать содействие в розыске ее сумки с личными вещами. Пропавшую вещь потерпевшая взяла на борт в качестве ручной клади. В сумке была одежда, парфюм, приборы для укладки волос на общую сумму около 24 тыс. рублей.

По словам пассажирки, последний раз она видела свой багаж в автобусе, в котором следовала до самолета. Ни на месте происшествия, ни в столе находок пропажу не нашли.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили злоумышленника. Им оказался 45-летний водитель автобуса. При уборке мусора, оставленного пассажирами, в салоне автобуса он заметил матерчатую черную сумку. После этого водитель присвоил ее себе. Женские вещи он передал своей дочери.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Похищенное изъяли и передадут владелице.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что злоумышленник обокрал квартиру артиста балета Мариинского театра на Энгельса.

Фото: ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы"