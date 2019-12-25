На Балтийской таможне пресекли контрабанду 175 тысяч пачек сигарет

Предприниматель пытался незаконно вывезти табак в иностранное государство.

В минувшем апреле на таможенном посту "Турухтанный" Балтийской таможни пресекли контрабанду табачной продукции. Как рассказали в пресс-службе УТ МВД по СЗФО, 39-летний житель города Александров Владимирской области пытался незаконно провезти в иностранное государство 175 тысяч пачек сигарет общей стоимостью свыше 4,8 млн рублей.

Известно, что мужчина является индивидуальным предпринимателем, но при этом не занимается никакой деятельностью. Выявлено, что за деньги он получил документы фирмы-однодневки и заключил от ее имени договор на транспортировку теплоизоляционной продукции в свой город. Там же мужчина подменил тепломатериал внутри рулона на пачки с сигаретами. Далее транспортной компании поддельный груз отправился в порт Петербурга для дальнейшей поездки в иностранное государство – покупателя контрабандного товара предприниматель нашел через интернет. Довести свое дело до конца мужчина не смог – на таможенном посту незаконный товар выявили и изъяли.

Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Пока предпринимателя поместили под подписку о невыезде, а полиция устанавливает причастных к контрабанде лиц.

Ранее мы рассказывали, что неизвестный украл из квартиры гендиректора в Петербурге коллекцию элитных часов.

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО