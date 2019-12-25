Неизвестный украл из квартиры гендиректора в Петербурге коллекцию элитных часов

Потерпевший обратился в полицию.

В Петербурге обокрали на 2 млн генерального директора одной из организаций. Неизвестный проник в его квартиру на пятом этаже. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Квартира мужчины 1973-го года рождения находится на улице Одоевского в 16-тиэтажном доме. Злоумышленник похитил деньги, в том числе евро, 7 пар часов, кольцо из белого золота, а также другие ювелирные изделия. Он попал в квартиру в период с 11-го по 13-е сентября этого года.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что злоумышленники собирались продать на металл похищенные в Невском районе крышки от люков.

Фото носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com