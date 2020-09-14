Злоумышленники собирались продать на металл похищенные в Невском районе крышки от люков

О пропаже сообщили местные жители.

Двое мужчин похищали крышки от люков в Невском районе Петербурга. Тем самым они подвергали опасности местных жителей. Злоумышленников задержали, сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

Ранее в полицию поступило сообщение о пропаже 9 крышек от люков тепловой сети и канализации во дворе дома на улице Еремеева. Свидетели рассказали, что неизвестные загружали крышки в "Хендэ" черного цвета. Это происходило 10 и 11 сентября. Один из эпизодов похищения попал на видео очевидца.

Ущерб составил 50 тыс. рублей. По факту произошедшего были возбуждены уголовные дела по статье "Кража".

Подозреваемыми оказались два неработающих мужчины 19 и 44 лет. По версии полиции, младший из них является организатором похищений. Он уже был судим за кражу. В автомобиле старшего задержанного обнаружили несколько крышек от люков. Как было установлено, их собирались продать на металл. По словам одного из мужчин, они якобы специально выбирали люки не на тротуарах, а в менее людных местах.

Расследование продолжается. Решается вопрос об аресте.

Ранее Piter.TV показал, как из люка в Невском районе выросло дерево.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области