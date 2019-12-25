В Невском районе из люка выросло дерево

Теперь открытый люк не останется незамеченным.

Петербуржцы заметили проросшее из люка дерева посреди проезжей части в Невском районе. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях.

Открытый люк находится на улице Бабушкина недалеко от дома №125. Пользователи отметили, что люк стоило закрыть. Также, по их словам, благодаря дереву можно заметить, что люк открыт.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что защитники Муринского парка вывесили ответы Смольного вокруг территории застройки.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK