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В Невском районе из люка выросло дерево
Сегодня, 9:02
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nadezhda_sib

В Невском районе из люка выросло дерево

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Теперь открытый люк не останется незамеченным.

Петербуржцы заметили проросшее из люка дерева посреди проезжей части в Невском районе. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях.

Открытый люк находится на улице Бабушкина недалеко от дома №125. Пользователи отметили, что люк стоило закрыть. Также, по их словам, благодаря дереву можно заметить, что люк открыт. 

Ранее Piter.TV рассказал о том, что защитники Муринского парка вывесили ответы Смольного вокруг территории застройки. 

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK 

Теги: дерево, люк, проезжая часть
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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