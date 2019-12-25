В Невском районе из люка выросло дерево

Петербуржцы заметили проросшее из люка дерева посреди проезжей части в Невском районе. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях.
Открытый люк находится на улице Бабушкина недалеко от дома №125. Пользователи отметили, что люк стоило закрыть. Также, по их словам, благодаря дереву можно заметить, что люк открыт.
Ранее Piter.TV рассказал о том, что защитники Муринского парка вывесили ответы Смольного вокруг территории застройки.
Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK
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