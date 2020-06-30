Консультационный пункт для соискателей из других регионов снова заработает в Петербурге

Получить консультацию можно как очно, так и дистанционно, независимо от текущего местонахождения кандидата.

Со 2 марта петербургский Центр трудовых ресурсов (ЦТР) вновь начнет оказывать бесплатные консультации жителям других регионов, ищущим работу в северной столице. Об этом информирует пресс-служба городского Комитета по труду и занятости населения.

По данным Центра, база открытых вакансий включает большое количество предложений от крупных работодателей города. Так, в 2025 году порядка 716 компаний предложили примерно 8,5 тысяч позиций. Наиболее перспективными отраслями являются образование, транспорт, промышленность и здравоохранение.

Получить консультацию можно как очно, так и дистанционно, независимо от текущего местонахождения кандидата. Для тех, кто находится вне города, предусмотрена горячая линия, позволяющая удаленно решать вопросы трудоустройства.

Сотрудники центра оказывают помощь в заполнении анкеты, уточнении предпочтений относительно сферы деятельности, уровня зарплаты и расположения рабочего места. Затем формируются подборки соответствующих вакансий, предоставляются рекомендации по требованиям рынка труда и обеспечиваются контакты с потенциальными работодателями, включая возможность прохождения собеседования онлайн.

Кроме того, специалисты консультируют по программам государственной поддержки, направленным на облегчение переезда и адаптации к новому городу. Это позволяет людям заблаговременно планировать переезд, снижая финансовые затраты и экономя время. Очные встречи предназначены преимущественно для тех, кто уже переехал в Петербург или проживает там временно, обеспечивая индивидуальный подход и тщательный подбор вакансий с учетом удобства транспортных маршрутов.

Ранее мы сообщили о том, что почти 40% туристов, побывавших в Петербурге и Ленобласти, мечтают туда переехать.

Фото: Piter.TV