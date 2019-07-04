Почти 40% туристов, побывавших в Петербурге и Ленобласти, мечтают туда переехать

Многие респонденты считают эти регионы отличным выбором для карьерного роста и качественного образования.

Петербург и Ленобласть сохраняют репутацию наиболее привлекательных уголков России не только для туризма, но и для постоянного проживания. Совместный анализ платформ "Яндекс Путешествия" и "Яндекс Недвижимость" показывает, что многие туристы всерьез задумываются о смене места жительства после посещения другого региона. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Исследование показало, что 89% туристов, вернувшись домой, хотели бы остаться в понравившемся городе дольше. Более половины опрошенных допускают мысль о временном проживании, а 40% серьезно размышляют о полном переезде. Особенно популярен оказался Санкт-Петербург, который занял верхние строчки рейтингов: 38% участников опроса заявили, что хотели бы поселиться на берегах Невы и освоиться в Ленинградской области. Единственным городом-конкурентом Петербурга оказался популярный курорт Сочи, набравший 39% голосов.

Наиболее активными приверженцами переезда оказались граждане Москвы и Московской области, составляя 33% от общего количества бронирования туров, а также жители Екатеринбурга и Казани.

Специалисты выявили главные факторы привлекательности Петербурга и Ленинградской области: природная красота (70% голосов), культурное наследие (45%) и своеобразный образ жизни местных жителей (38%). Многие респонденты считают эти регионы отличным выбором для карьерного роста и качественного образования (каждый пятый участник исследования). Особенную популярность снискала и местная гастрономия, которую выделили около трети опрошенных.

Эти мечты зачастую воплощаются в реальность: число просматриваемых объявлений о покупке жилья жителями других городов в регионе выросло до впечатляющих 32,4%. Наиболее популярными становятся варианты покупки жилья в новых комплексах или вторичном фонде (37%), загородные коттеджи привлекают 15% желающих переехать, а оставшиеся 40% начинают переезд с длительной аренды.

Такая статистика наглядно отражает устойчивую тенденцию последних лет: в 2025 году доля запросов на приобретение недвижимости от приезжих в городах и прилегающих территориях превышала 30%. Эксперты делают вывод, что внутрироссийский туризм становится важным фактором динамики рынка недвижимости и внутренней миграции.

Фото: Piter.TV