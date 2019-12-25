"Еврозамещение" в Петербурге: как санкционный и экономический климат влияют на международный туризм в Петербурге

До введения ограничений существовала высокая транспортная доступность, прямые рейсы осуществлялись из всех европейских стран.

Для многих городов России туризм выступает одной из ключевых отраслей экономики. В Санкт-Петербурге, одном из крупнейших туристических центров России, международный туризм после 2022 года оказался особенно чувствителен к санкционному и экономическому давлению. Ограничения, наложенные на авиасообщение, платежные операции и визовые режимы не просто сократили турпоток из Европы, но и полностью изменили его структуру и экономическую выгоду для города. После 2022 года прямое авиасообщение практически со всеми странами ЕС прекратилось (кроме Сербии), а финансовые ограничения (неработающие карты) сделали поездки затруднительными. В результате фокус сместился с европейских на ближневосточных туристов.

Влияние санкций и экономики

Санкции и экономика затронули все сферы туризма. До введения ограничений существовала высокая транспортная доступность, прямые рейсы осуществлялись из всех европейских стран. Сейчас прямое авиасообщение с Европой закрыто, маршруты стали длиннее и дороже (через Стамбул, Ереван, Дубай). Раньше иностранцы могли пользоваться платежными системами Visa и Mastercard. На данный момент в России не работают карты иностранных банков, путешественникам приходиться везти только наличку. В совокупности транспортные и финансовые ограничения резко повысили стоимость и сложность поездки в Петербург для европейских туристов, что сделало город менее конкурентоспособным по сравнению с другими направлениями.

В одно время интерес к Петербургу сохранился и даже возрос у болгар, но теперь их не будет в связи с законом о запрете продажи туров в РФ. Анастасия Козлова, туроператор "Невские сезоны"

Визовый режим кардинально изменился. После введения санкций произошла отмена упрощенного визового режима с рядом стран, возросла стоимость страховых выплат. В тоже время были запущены электронные визы (e-visa) для 55 стран, но они в большей степени стимулировали приток туристов из стран Азии и Ближнего Востока и не смогли компенсировать потерю массового европейского рынка, который обеспечивал стабильный и платёжеспособный турпоток.

По данным Пограничной службы ФСБ РФ и Ассоциации Туроператоров России, до 2022 года основной поток туристов составляли: финны (~150-200 тыс.), немцы (~300 тыс.), эстонцы (~100-120 тыс.), американцы (~200-250 тыс.). По аналитике АТОР, за 2025 год преобладает число туристов из Китая (более 834 тыс.), Саудовской Аравии (74,9 тыс.), также в пятерку лидеров вошли Туркменистан (почти 74 тыс.), Турция (~68 тыс.) и Германия (~66 тыс.), далее ОАЭ (~59 тыс.), Индия (~38 тыс.) и Иран (~31 тыс.).

Основной прирост туристов с Востока произошел за счет укрепления дипломатических связей и активного продвижения направления. Анастасия Козлова, туроператор "Невские сезоны"

Сейчас происходит введение электронных виз, активное развитие прямых авиасообщений, развитие бизнес-туризма и индивидуальных туров из Азии и Ближнего Востока, переориентация отелей и гидов, внедрения China Friendly программ. На фоне сокращения въездного туризма власти и бизнес сделали ставку на внутренний рынок. Однако внутренний туризм, несмотря на рост числа поездок, не компенсирует потери в валютной выручке, так как средние траты российских туристов значительно ниже, чем у иностранных гостей досанкционного периода. При этом проблема заключается не только в общем сокращении въездного потока, но и в изменении его структуры.

Есть существенная разница между туристом из Европы и Индии/Юго-Восточной Азии (ЮВА). Средний чек у европейского туриста был больше, чем у Азии, туры бронировались и оплачивались заранее. Азия и Восток – глубина продажи меньше, за 2-3 месяца. Турист из Европы сконцентрирован на культурной программе, активно посещает музеи. Азия и Восток – шопинг и фото, сами дворцы и информация им не особо нужны, главное сделать побольше контента. Продолжительность у Европы и Азии приблизительно одинаковая – 7-9 дней, у Латинской Америки около 10-14 дней. Европа, как и Азия, жила в разных отелях, 3-5 звезд, в зависимости от бюджета. Анастасия Козлова, туроператор "Невские сезоны"

Динамика туристического потока

Как указано на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга, несмотря на санкционное давление и геополитические вызовы, в 2025 году иногородние и иностранные туристы совершили 12,4 млн поездок в Санкт-Петербург. Это на 7% больше, чем в 2024 году (11,6 млн) и на 19% – в допандемийном 2019 (10,5 млн). В 2025 году вклад туристов в экономику Петербурга достиг 843,1 млрд рублей, что на 15% превышает показатель прошлого года. Однако, формальный рост числа поездок не означает восстановления международного туризма в его прежнем виде.

"Восточный" турист приносит ощутимо меньше денег городу, чем "западный". Анастасия Козлова, туроператор "Невские сезоны"

Основной вклад в статистику обеспечивают внутренние поездки и туристы из "дружественных" стран, тогда как доля европейских и североамериканских гостей остаётся минимальной.

Все чаще к нам приезжают, чтобы принять участие в событийных мероприятиях. К примеру, фестиваль "Чудо света" в Петропавловской крепости каждый год собирает сотни тысяч гостей. Туристы приезжают специально, чтобы попасть на него. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Из аналитических докладов Минэкономразвития РФ и экспертных оценок АТОР, можно выявить тенденцию роста количества гостей из стран Латинской Америки и Карибского бассейна (Аргентина, Бразилия, Колумбия, Мексика, Перу и Чили). Доля этих стран пока не превышает 2%, но рост только за 2025 год составил около 34%.

На данный момент окончательное замещение западноевропейского и североамериканского рынков не произошло. А рост потока из Саудовской Аравии и ОАЭ хоть и свидетельствует о притоке "премиум" туристов, все еще остается минимальным.

Основная проблема маленького потока арабских туристов заключается в нехватке сертифицированных халяльных ресторанов, проблем с интернетом и недостаточное количество развлечений (канатные дороги, парки развлечений, высокая стоимость цирков и т.д.). Анастасия Козлова, туроператор "Невские сезоны"

Роль электронной визы

В 2025 году более 700 тыс. иностранцев въехали в Россию по электронной визе, об этом рассказал в интервью РИА новости директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев. Петербург традиционно является лидером по числу прибытий наряду с Москвой. За летний сезон (май-сентябрь) в 2025 году, въездной поток в СПб составил около 400 тысяч человек, значительная часть которых воспользовалась упрощенным режимом (единой электронной визой). По официальным отчетам МИД РФ, на конец января 2026 года общее число выданных электронных виз превысило отметку в 1,2 млн, это подтвердило Минэкономразвития РФ, в частности министр Максим Решетников и его заместители в рамках отчетов о росте турпотока. В целом использования ЕЭВ были смягчены государством. Срок пребывания увеличился с 16 до 30 дней. Срок действия самой визы с момента выдачи увеличен на 120 дней. Стоимость оформления в 2026 году составляет около 52 долларов. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в своих выступлениях в январе 2026 подчеркивал успех механизма ЕЭВ. Это стабильно влияет на общий прирост иностранных туристов и в Санкт-Петербурге.

Круизный сектор

В 2025 году речной туризм окончательно адаптировался к отсутствию европейских групп (немцев, американцев, французов), хотя до 2022 года они составляли основу высокобюджетного сегмента на маршруте Москва – Петербург. По информации ведущих туроператоров круизного рынка ("ВодоходЪ" и "Донинтурфлот") подтвержденной аналитикой АТОР, основную долю иностранных пассажиров на речных теплоходах составили туристы из Китая, Вьетнама и стран ближнего Востока. Для них петербургские компании запустили спецпредложения с халяльным меню и гидами-переводчиками. По информации из официальных итоговых отчетов Комитета по транспорту СПб, которые традиционно подводил заместитель председателя Дмитрий Ваньчков, в навигацию 2025 года Петербург принял более 200 тыс. иностранных речных туристов, что на 8% больше, чем в 2024 году. Число судоходов к причалам Старая Ладога, Свирьстрой и Вытегра выросло еще на 15% относительно 2024 года, о чем сообщил председатель Комитет по развитию туризма Евгений Панкевич. По данным АТОР и пресс-службы крупных круизных компаний ("ВодоходЪ"), иностранные группы из Азии начали активно включать крепости Ленобласти в свои программы.

Яхтенный туризм пострадал больше всего. Из-за закрытых границ с Финляндией и Эстонией в 2025 году частные иностранные яхты в акваторию Невы практически не заходили. По данным, озвученным председателем Комитета по развитию туризма СПб Евгением Панкевичем в интервью "Деловому Петербургу" и РБК, падение иностранного яхтенного трафика составило более 95-98% по сравнению с досанкционным периодом. Весь сектор держится на внутреннем владельце (переходы из Нижнего Новгорода, Москвы) и редких гостях из Беларуси и Казахстана. В Петербурге произошла полная смена модели водного туризма, речной сектор продолжает активно развиваться, а вот яхтенный переживает застой вплоть до изменения геополитической ситуации.

Таким образом, санкции по-разному повлияли на сегменты водного туризма: речной круизный рынок сумел адаптироваться за счёт новых стран-источников, тогда как яхтенный туризм, напрямую зависящий от открытых границ и европейской аудитории, оказался практически парализован.

Международный туризм в Санкт-Петербурге не исчез под давлением санкций, а прошел через радикальную трансформацию. Старая модель, ориентированная на европейский рынок и круиз по Балтике, сменилась новой реальностью – "разворотом на Восток". Сегодняшнее развитие напрямую зависит от скорости внедрения цифровых решений, таких как электронная виза и новые платежные инструменты. Экономический эффект от международного туризма стал менее стабильным и более зависимым от геополитических решений, что делает дальнейшее развитие отрасли в Петербурге напрямую связанным с санкционной повесткой.

