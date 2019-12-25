Конкурс по изменению внешнего вида БСК хотят провести в Петербурге

Карта БСК предназначена для студентов вузов, аспирантов и учащихся профессиональных лицеев, техникумов, колледжей (по очной форме обучения), находящихся на территории Петербурга.

В Петербурге планируется проведение конкурса на обновление дизайна бесконтактной студенческой проездной карты. Об этом на заседании городского правительства сообщил председатель Молодёжного парламента при Законодательном Собрании Санкт-Петербурга Филипп Чуфистов.

Новый состав молодёжного парламента начал свою работу около месяца назад. Этот орган выполняет совещательные и консультативные функции при Законодательном Собрании.

Молодёжный парламент представил 10 инициатив. Среди них — предложение сделать использование средств материнского капитала более гибким. Также был создан совет работающей молодёжи.

Карта БСК предназначена для студентов вузов, аспирантов и учащихся профессиональных лицеев, техникумов, колледжей (по очной форме обучения), находящихся на территории Петербурга.

Ранее мы сообщили о том, что штраф безбилетникам в общественном транспорте могут увеличить в Петербурге.

Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга