Конкурс по изменению внешнего вида БСК хотят провести в Петербурге

В Петербурге планируется проведение конкурса на обновление дизайна бесконтактной студенческой проездной карты. Об этом на заседании городского правительства сообщил председатель Молодёжного парламента при Законодательном Собрании Санкт-Петербурга Филипп Чуфистов.
Новый состав молодёжного парламента начал свою работу около месяца назад. Этот орган выполняет совещательные и консультативные функции при Законодательном Собрании.
Молодёжный парламент представил 10 инициатив. Среди них — предложение сделать использование средств материнского капитала более гибким. Также был создан совет работающей молодёжи.
Карта БСК предназначена для студентов вузов, аспирантов и учащихся профессиональных лицеев, техникумов, колледжей (по очной форме обучения), находящихся на территории Петербурга.
Ранее мы сообщили о том, что штраф безбилетникам в общественном транспорте могут увеличить в Петербурге.
Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все