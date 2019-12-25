Развитие территории "Горская" в Лисьем Носу начнется в следующем году

На площади в 150 гектаров планируется создать деловую зону, новые производства и общественные пространства, социальные объекты, медицинский центр, образовательные учреждения.

В агентстве стратегического развития "Центр" рассказали о конкурсе на разработку архитектурно-градостроительных решений территории "Горская". Она находится в Льсьем носу.

Сейчас на участке площадью 212 га располагается промзона: бетонный завод, причальные сооружения и база технического флота, железнодорожное хозяйство и другие объекты. В будущем там хотят создать инновационную зону. Участникам конкурса нужно будет разработать не только архитектурно-градостроительные решения по четырем зонам, но выявить устойчивые финансово-экономические модели для развития территории, продумать социокультурную и сервисную составляющую.

Как рассказала исполнительный директор Агентства Кетеван Хелая, конкурс стартует 8 декабря. Победителя выберут 8 июня 2022 года. Состав жюри пока не стали оглашать, однако известно, что там будут эксперты из разных областей и стран.

Первые объекты на территории "Горская", по прогнозу генерального директора компании "Мегалайн" Геннадия Корупятника, появятся уже в течение 4-5 лет. Работы будут идти параллельно, а не последовательно.

Ранее Piter.TV писал, что в Петербурге построят транспортно-пересадочный узел на станции метро "Старая деревня" и общественно-деловой кластер в промзоне "Горская".

Фото: Сенсаций.Нет (Коллаж Андрея Зайцева)