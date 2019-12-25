В Петербурге обсудили проекты ТПУ "Старая деревня" и развитие территории "Горская"

Объем инвестиций в транспортно-пересадочный узел "Старая деревня" оценивают в 186 млрд рублей.

В Петербурге построят транспортно-пересадочный узел на станции метро "Старая деревня" и общественно-деловой кластер в промзоне "Горская". Детали будущих проектов обсудили на круглом столе. Соответствующее соглашение подписали компания "Мегалайн" и комитет по инвестициям в рамках ПМЭФ-2021.

Концепция проекта "Горская" предусматривает строительство нескольких объектов общественного и делового характера. Здесь появятся гостиницы, рестораны, музеи и смотровая башня, а также офисные здания. Кроме того, на территории обновят набережную и сделают комфортные велодорожки.

По словам гендиректора "Мегалайна" Геннадия Корупятника, ни одну из предложенных ранее концепций проекта не воплотили в жизнь. Однако его компания сделает территорию "Горской" привлекательной как для бизнесменов, так и для горожан, туристов. Проект предположительно закончат к 2030 году.

Строительство ТПУ также станет важной составляющей туристической и транспортной политики города. В Петербурге планируют построить 61 транспортно-пересадочный узел, пилотный проект начнется на "Старой деревне". Он объединит сразу пять видов общественного транспорта. Объем инвестиций оценивают в 186 млрд рублей. В состав ТПУ также войдут общественные пространства и офисы.

Архитекторы представили проект в виде стилобата. Фасады боковых зданий изображены в виде переплетений. По словам авторов, при разработке концепции они вдохновлялись петербургскими мостами. Хаб "Старая деревня" позволит горожанам быстро и комфортно передвигаться по городу. Здесь сделают понятную навигацию, а остановки спрячут под крышу. Одна из задач ТПУ – разгрузить город от пробок.