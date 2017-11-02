От четырёх номинаций до 25: как конкурс "Доверие потребителя" изменился за 18 лет

Организаторы отмечают, что за эти годы премия стала отражением процессов в отрасли.

В Санкт-Петербурге подвели итоги XVIII конкурса "Доверие потребителя". За время существования проект заметно трансформировался: если в первые годы он включал всего четыре номинации, то сегодня их уже двадцать пять. Вместе с ростом строительного рынка менялся и сам конкурс — расширялись категории, появлялись новые форматы жилья, усложнялись критерии оценки. Об этом рассказал портал "Строительный Петербург".

Организаторы отмечают, что за эти годы премия стала отражением процессов в отрасли. В перечень добавили апартаменты и другие современные форматы недвижимости, а линейка классов объектов стала более детальной. Это связано с тем, что требования покупателей выросли: сегодня люди обращают внимание не только на площадь квартиры, но и на планировки, благоустройство, инфраструктуру и общее качество среды.

В Службе государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга подчёркивают, что девелоперы вынуждены учитывать эти ожидания. За последние годы заметно изменился подход к проектированию — стали просторнее общественные зоны, больше внимания уделяется дворам и общественным пространствам.

Эксперты также напоминают, что доверие формируется не только архитектурой. Важно, насколько стабильно компания ведёт проекты, как выстроены её партнёрские отношения и финансовая модель. Строительство — это сложная система, где задействованы кадры, материалы и серьёзные инвестиции.

В этом году награды получили 25 финалистов. Стеклянные статуэтки стали символом прозрачности и устойчивости компаний, которые смогли пройти проверку временем и ожиданиями покупателей.

Видео: портал "Строительный Петербург"