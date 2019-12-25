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В Смольном наградили победителей конкурса "Наш Любимый Врач"
Сегодня, 10:05
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В Смольном наградили победителей конкурса "Наш Любимый Врач"

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В конкурсе участвовали педиатры и детские врачи-специалисты медицинских учреждений города.

В Смольном состоялась торжественная церемония награждения победителей 13-го конкурса народного признания "Наш Любимый Врач". От имени губернатора Александра Беглова и городского правительства вице-губернатор Олег Эргашев выразил поздравления участникам и организаторам конкурса.

В конкурсе участвовали педиатры и детские врачи-специалисты медицинских учреждений города. Мероприятие не ставило целью оценку профессиональных качеств врачей и выбор лучшего специалиста — победителям присвоили звание "самый любимый врач".

За время голосования в 2024 году на сайте конкурса горожане оставили более 36 тысяч выражений благодарности, а также более 18 тысяч отзывов и рассказов о выздоровлении. Маленькие пациенты нарисовали более 11 тысяч рисунков в поддержку своих любимых врачей.

Ранее мы сообщили о том, что состояние гидросистемы Суздальских озер обсудили в Петербурге.

Фото: Правительство Петербурга

Теги: санкт-петербург, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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