Состояние гидросистемы Суздальских озер обсудили в Петербурге

Влияние климатических факторов, вызывающих появление синезеленых водорослей, приводит к необходимости поиска инновационных решений для сохранения экологического благополучия.

Состояние гидросистемы Суздальских озер стало главной темой обсуждения на заседании секции по рациональному использованию и охране водных ресурсов научно-технического совета (НТС) при комитете по природопользованию. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Комитет регулярно проводит уборку акватории и удаление загрязнений, а также заботится о сохранении безопасности гидротехнических сооружений, контролирующих уровень воды в озерах. Постоянная активность направлена на обеспечение безопасности и сохранение уникальности водной экосистемы.

Секция НТС уделяет особое внимание состоянию этих озер, внедряя меры по предотвращению загрязнения и устранению растительности. Влияние климатических факторов, вызывающих появление синезеленых водорослей, приводит к необходимости поиска инновационных решений для сохранения экологического благополучия.

Участники встречи обсудили результаты проведенных исследований и приняли концепцию проекта по экологическому оздоровлению Суздальских озер. Концепция предполагает использование различных методов борьбы с синезелыми водорослями, таких как биологические методы с использованием хлорелла и альбуцида. В 2025 году будет выбран оптимальный метод для решения проблем озер в Петербурге и других регионах.

На встрече рассматривались и другие важные аспекты, такие как синергия мероприятий по охране природы и благоустройству прибрежных зон. Участники обсуждали необходимость объединения усилий для достижения устойчивого баланса между этими задачами.

Кроме того, эксперты предложили использование опыта по улучшению гидросистемы Суздальских озер для других гидросистем, таких как Дудергофские озера.

Петербургские экологи подвели итоги недели: обработано 338 обращений о безопасности.

Фото: Правительство Петербурга (архив)