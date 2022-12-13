Вице-губернатор Ленобласти обратился в МВД и прокуратура после конфликт вокруг дома в Кудрово

В очередной раз в доме была предпринята попытка "кулаками определить, кому принадлежит право управлять жильем".

Вице-губернатор Ленинградской области по безопасности Михаил Ильин прокомментировал ситуацию вокруг управления многоквартирным домом на Областной улице, 1 в Кудрово. В очередной раз была предпринята попытка "кулаками определить, кому принадлежит право управлять жильем".

Хозяйственный спор вокруг управления многоквартирным домом на Областной улице, д. 1 в Кудрово приобрел противоправные формы. Мной направлено обращение в ГУ МВД России по СПб и ЛО и в прокуратуру Ленобласти с просьбой о контроле за ситуацией для пресечения противоправных действий. Вопрос о смене способа управления многоквартирным домом должен решаться в строгом соответствии с законом. Михаил Ильин

Вице-губернатор также отметил, что рассмотрение заявления ТСЖ "Областная 1" об исключении дома из реестра лицензий ООО "УК "Капитал-Комфорт" было приостановлено до 26 января 2023. До тех пор пор никакая иная организация не вправе осуществлять деятельность по управлению в этом многоквартирном доме.

Фото: Telegram / Админка Ленобласти