В Кудрово в жилом доме на 4300 квартир власть не могут поделить ТСЖ и УК

В областном комитете Госжилнадзора прокомментировали, что они были на месте жилищных разборок этой, но отдают предпочтение легальному пути определения УК.

В самом большом жилом доме Европы, который находится на Областной улице, 1, в Кудрово была предпринята попытка "кулаками определить, кому принадлежит право управлять жильем из 4300 квартир". Об этом сообщила администрация Ленинградской области.

Собственники дома, создавшие ТСЖ, решили занять свои помещения. Но 200 м2 заняла бывшая УК. На просьбу освободить помещение УКашка вызвала полицию, которая задержала председателя ТСЖ Алексея Васькова и Андрея Никонова, и увезли их в 128 о/п Всеволожского района. Задержанных удерживают больше 4 часов. Собственники дома собираются и ждут у дома, где УК незаконно занимает помещение. Добиваются освобождения их имущества. Красимир Врански, активист (орфография автора сохранена)

В областном комитете Госжилнадзора прокомментировали, что они были на месте жилищных разборок этой, но отдают предпочтение легальному пути определения УК. В комитете подтвердили, что им на рассмотрение поступила документация по передаче управления ТСЖ в составе восьми томов, которая находится на рассмотрении. В соответствии с действующим реестром, до 26.01.2023 право и обязанность управлять многоквартирным домом на 4300 квартир лежит на УК "Капитал Комфорт".

Ранее жители дома на Среднерогатской, 9, на протяжении полутора лет боролись с созданным без их участия жилищным кооперативом (ЖК). ЖК без ведома жильцов ставил им канализационные заглушки и пытался поменять домофоны

Фото: Telegram / Админка Ленобласти